Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:26

Ле Пен предупредила о последствиях вступления Украины в Евросоюз

Ле Пен: вступление Украины в Евросоюз может навредить агросектору Франции

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вступление Украины в Европейский союз негативно скажется на сельском хозяйстве Франции, заявила в социальной сети X председатель фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен. Политик отметила, что выступает категорически против этого.

Мы категорически против вступления Украины в Европейский союз, поскольку это означало бы немедленную гибель французского сельского хозяйства, — написала Ле Пен.

Политик подчеркнула, что в случае расширения ЕС ряд сфер окажется в уязвимом положении и не сможет восстановиться.

Ранее сообщалось, что во французской правонационалистической партии «Национальное объединение» сохраняются серьезные внутренние разногласия по вопросу отношения к России. «Старая гвардия» традиционалистов, выступающая в поддержку Кремля, противостоит новому поколению политиков, выступающих за Украину. В частности, молодой лидер партии Жордан Барделла, открыто называет Россию стратегической угрозой для Франции и всей Европы. Ле Пен продолжает придерживаться традиционной голлистской линии, которая поощряет сотрудничество с Москвой и скептическое отношение к США.

Марин Ле Пен
Франция
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Украинский дрон ударил по Брянской области и ранил мирного жителя
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.