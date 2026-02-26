Ле Пен предупредила о последствиях вступления Украины в Евросоюз Ле Пен: вступление Украины в Евросоюз может навредить агросектору Франции

Вступление Украины в Европейский союз негативно скажется на сельском хозяйстве Франции, заявила в социальной сети X председатель фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен. Политик отметила, что выступает категорически против этого.

Мы категорически против вступления Украины в Европейский союз, поскольку это означало бы немедленную гибель французского сельского хозяйства, — написала Ле Пен.

Политик подчеркнула, что в случае расширения ЕС ряд сфер окажется в уязвимом положении и не сможет восстановиться.

Ранее сообщалось, что во французской правонационалистической партии «Национальное объединение» сохраняются серьезные внутренние разногласия по вопросу отношения к России. «Старая гвардия» традиционалистов, выступающая в поддержку Кремля, противостоит новому поколению политиков, выступающих за Украину. В частности, молодой лидер партии Жордан Барделла, открыто называет Россию стратегической угрозой для Франции и всей Европы. Ле Пен продолжает придерживаться традиционной голлистской линии, которая поощряет сотрудничество с Москвой и скептическое отношение к США.