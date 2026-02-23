Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 14:36

«Навязанное силой»: правительству Франции выразили вотум недоверия

Партия Ле Пен выразила вотум недоверия Правительству Франции

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Adrienpittore/Neirdaprod/Global Look Press
Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен выдвинула вотум недоверия в адрес французского правительства, соответствующее сообщение появилось на странице партийной фракции в соцсети X. «Национальное объединение» обусловило решение новой энергетической стратегией.

Известно, что власти приняли документ без одобрения парламента. Ее реализация требует €300 млрд (27 трлн рублей), которые должны поступить в бюджет за счет повышения налогов и счетов на электроэнергию.

Это энергетическое планирование, навязанное силой вопреки парламенту и противоречащее интересам Франции и французов, — заявили в партии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Индию заявил, что свобода слова может быть «полным дерьмом». По его словам, в нынешнем виде этот принцип утратил какой-либо смысл. По мнению Макрона, ключевая проблема заключается в отсутствии прозрачности. Он высказал предположение, что пользователи не осознают, каким образом алгоритмы формируют их мнение и подталкивают к радикальным взглядам. Французский лидер призвал к созданию понятных правил в информационном пространстве и защите общественного порядка.

Франция
Марин Ле Пен
правительство
вотум недоверия
