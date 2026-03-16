16 марта 2026 в 06:35

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 марта?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 16 марта

Система ПВО Минобороны уничтожила 28 летевших на Москву беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин указал, что на местах работают специалисты. Последний пост о дронах появился в 06:24 мск. В среднем Собянин отчитывался о работе ПВО всю ночь, каждые 10–15 минут.

Также возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА. В канале оперативного штаба региона отметили, что никто не пострадал. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тем временем российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над регионами РФ. В ведомстве указали, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, семь — над территорией Московского региона, в том числе три дрона, летевших на Москву, указали в Минобороны.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Ярославлем прогремели взрывы, сработала система ПВО. По сообщению канала, на юге и в центре города слышны громкие хлопки, всего не менее трех. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО сбили 65 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Затем атаки шли поступательно: система ПВО Минобороны уничтожила 15 летевших на Москву беспилотников, затем еще 18 и далее также группами. О каждом дроне отчитывался Собянин.

Всего российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ. В Минобороны России уточнили, что на тот момент 47 из них летели на Москву, также дроны сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края.

Также в Волгограде в результате атаки ВСУ беспилотник врезался в жилую многоэтажку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале. По его словам, беспилотник попал в здание на улице Владимира Петровского, выбиты стекла в нескольких квартирах.

Инна Аббазова
