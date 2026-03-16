Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 марта

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 марта?

Система ПВО Минобороны уничтожила 28 летевших на Москву беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин указал, что на местах работают специалисты. Последний пост о дронах появился в 06:24 мск. В среднем Собянин отчитывался о работе ПВО всю ночь, каждые 10–15 минут.

Также возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА. В канале оперативного штаба региона отметили, что никто не пострадал. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тем временем российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над регионами РФ. В ведомстве указали, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, семь — над территорией Московского региона, в том числе три дрона, летевших на Москву, указали в Минобороны.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Ярославлем прогремели взрывы, сработала система ПВО. По сообщению канала, на юге и в центре города слышны громкие хлопки, всего не менее трех. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО сбили 65 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Затем атаки шли поступательно: система ПВО Минобороны уничтожила 15 летевших на Москву беспилотников, затем еще 18 и далее также группами. О каждом дроне отчитывался Собянин.

Всего российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ. В Минобороны России уточнили, что на тот момент 47 из них летели на Москву, также дроны сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края.

Также в Волгограде в результате атаки ВСУ беспилотник врезался в жилую многоэтажку, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале. По его словам, беспилотник попал в здание на улице Владимира Петровского, выбиты стекла в нескольких квартирах.

