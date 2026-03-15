Над российским регионом сбили семь беспилотников Шапша: над Калужской областью сбили семь БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА в Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал.

Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще семь БПЛА над территорией области. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — указал он.

Накануне, 14 марта, ПВО сбила по меньшей мере 65 беспилотников, летевших на Москву. По данным Собянина, украинская сторона начала попытки атаковать столицу с 12 часов дня с интервалами от 10 до 30 минут.

Ранее Белгород и прилегающий район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших среди населения нет. В результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

До этого серьезные повреждения получила жилая пятиэтажка в Севастополе после атаки со стороны ВСУ. В ней разрушены балконы и выбиты окна. Специализированную тяжелую технику задействовали для ликвидации всех последствий.