06 марта 2026 в 11:31

Появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе

В пятиэтажке Севастополя после атаки ВСУ разрушены балконы и выбиты стекла

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В атакованной ВСУ пятиэтажке в Севастополе разрушены балконы и выбиты окна. Кадры последствий атаки опубликовал Telegram-канал «Mash на волне». На записи видно многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице.

Рядом с поврежденным зданием работает тяжелая техника, которая устраняет последствия. Как пишет канал, атака началась в ночь с четверга на пятницу. По информации источника, большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

Ранее губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что пятиэтажный дом получил сильные повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. По его словам, БПЛА сбили, он рухнул рядом со зданием. На место происшествия выехали первый заместитель губернатора Алексей Парикин и директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

До этого Развожаев сообщил, что сбитый БПЛА, упавший рядом с жилым домом, был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками. Губернатор также рассказал, что за медицинской помощью обратились девять пострадавших: трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

