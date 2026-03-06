Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы

Развитие глаукомы может протекать бессимптомно, рассказала «Москве 24» профессор доктор медицинских наук офтальмохирург Татьяна Шилова. Она отметила, что в группе риска находятся люди старше 40 лет с генетической предрасположенностью.

Глаукома отличается коварностью и на начальных этапах может протекать бессимптомно: ничего не болит, жалоб нет. А в результате способна безвозвратно лишить зрения, — рассказала Шилова.

Офтальмолог подчеркнула, что к симптомам также могут относиться мутные пятна в боковом или центральном поле зрения или эффект гало. По ее словам, глаукома также может сопровождаться покраснением глаз и болью.

