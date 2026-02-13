Врач назвала последствия избытка экранного времени для детей Врач Баласанян: из-за избытка экранного времени может развиться близорукость

Избыток экранного времени у детей может привести к близорукости, рассказала MIR24.TV врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, заведующая хирургическим отделением детских глазных клиник Виктория Баласанян. Она отметила, что дети не всегда будут жаловаться на проблемы со зрением.

Самое опасное заблуждение родителей: «Он не жалуется, значит, все в порядке». Детское зрение умеет адаптироваться, и ребенок может просто не понимать, что мир должен быть более четким, — рассказала Баласанян.

Офтальмолог напомнила, что постоянное времяпрепровождение у экрана может привести к головным болям, синдрому сухого глаза и астенопии. Она отметила, что сейчас проблемы со зрением наблюдаются у каждого пятого младшего школьника.

