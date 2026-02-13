Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:10

Российские врачи совершили невозможное после нападения быка на мужчину

Бык напал на 45-летнего мужчину в Липецкой области и разорвал ему глаз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Липецкой области стал жертвой нападения быка, в результате чего получил серьезную травму глаза, сообщил областной клинический центр. Медики диагностировали у пострадавшего тяжелую контузию, осложненную разрывом глазного яблока, однако спасли орган зрения благодаря сложнейшей операции.

Пациент обратился за помощью только спустя трое суток после инцидента. Столь позднее обращение значительно усложнило процесс лечения и поставило под угрозу сохранность органа зрения.

Сложнейшую операцию провела врач-офтальмолог Марина Доминюк. Хирургическое вмешательство прошло успешно: специалисту удалось сохранить глаз пострадавшего. В настоящее время мужчина восстанавливается.

Ранее в турецком городе Невшехир разъяренный бык устроил настоящее побоище с легковым автомобилем. Животное сорвалось с привязи и в течение некоторого времени бесчинствовало на городской улице. Внимание быка привлек припаркованный неподалеку автомобиль, который он начал яростно атаковать, нанося удары рогами с разбега.

До этого стало известно о трагической гибели известного спортивного журналиста Гийома Ди Грации. Комментатор скончался спустя два дня после несчастного случая, произошедшего на фестивале корриды в городе Лангладе. Трагедия случилась во время традиционного перегона быков по улицам, известного как камаргская церемония абривадо.

