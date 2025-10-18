Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:10

В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами

В Турции взбесившийся бык разбил машину и перепугал местных жителей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разбушевавшийся бык устроил настоящую битву с автомобилем в турецком городе Невшехир, сообщает агентство IHA. Животное сорвалось с привязи и некоторое время бесновалось на улице. Внимание быка привлек припаркованный автомобиль, он принялся бить его рогами с разбегу.

Перепуганные местные жители наблюдали за «схваткой» быка и машины, пока хозяевам не удалось усмирить быка. Для этого им пришлось использовать дротик со снотворным. Агентство сообщает, что после этого проблемного быка зарезали.

Ранее французский спортивный журналист Гийом Ди Грация скончался в возрасте 52 лет через два дня после несчастного случая на фестивале корриды в Лангладе. Трагедия произошла во время традиционного перегона быков по улицам города — камаргской церемонии абривадо.

До этого полицейским из Махачкалы пришлось иметь дело со взбесившимся парнокопытным на улицах города. Бык начал нападать на людей и атаковать машины. От действий животного пострадала одна местная жительница, ее госпитализировали с переломом бедра. Правоохранителям пришлось совершить несколько прицельных выстрелов по животному. Только после этого опасность миновала.

быки
Турция
происшествия
машины
