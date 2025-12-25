Новый год — 2026
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии

Политик Соскин: Киев попытается отомстить Чехии за запрет для министра Зуне

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nathan Howard/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Киев попытается отомстить Чехии после того, как министру обороны Яромиру Зуне запретили публично высказываться в поддержку Украине, считает Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы. Так он прокомментировал РИА Новости решение председателя парламента Томио Окамура ограничить право Зуны высказывать собственную позицию по украинской тематике.

Зеленский жутко обидчив, а тут Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки. <…> Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем, — полагает Соскин.

Ранее французские СМИ писали, что поводом для запрета Зуне стали его недавние высказывания о возможном расширении инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Несколько представителей партии призвали министра либо отказаться от своих слов, либо покинуть занимаемую должность. Позднее лидер партии и председатель парламента Томио Окамура сообщил, что было принято решение запретить Зуне высказываться по украинской тематике.

