Местный житель пострадал при атаке ВСУ на Новороссийск Кравченко: один человек доставлен в больницу Новороссийска после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным кварталам Новороссийска, в результате атаки беспилотников повреждения получили четыре жилых дома. В одну из квартир попали фрагменты сбитого дрона, пострадал человек, которого экстренно госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

Налет на Новороссийск произошел в ночь на 2 марта. Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, однако их обломки упали на жилые дома.

В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в Городскую больницу, — уточнил глава города.

По всем адресам работают экстренные службы, спасатели, бригады скорой помощи. Идет оценка ущерба и проверка зданий на предмет скрытых повреждений.

Ранее сообщалось, что на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения для тех, чьи квартиры пострадали и непригодны для проживания. Городские власти держат ситуацию на контроле и обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

До этого средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что дроны сбили над семью регионами страны.