Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 00:16

Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае

Кравченко: обломки дрона ВСУ пробили кровлю многоэтажного дома в Новороссийске

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Обломки дрона Вооруженных сил Украины повредили кровлю многоэтажного дома в Новороссийске, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, повреждена кровля, — уточнил глава города.

Инцидент произошел в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск. Силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Идет оценка ущерба и проверка квартир на наличие разрушений.

Кравченко добавил, что на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения, на случай если жильцам поврежденного дома потребуется временное жилье. Ситуация находится под контролем городских властей.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что дроны сбили над семью регионами страны. Наибольшее количество целей было поражено над Черным морем — 18 дронов. Еще 15 беспилотников сбиты над территорией Республики Крым, девять — над акваторией Азовского моря.

БПЛА
Новороссийск
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран
Налет БПЛА на Новороссийск 2 марта: попадание в многоэтажку, что известно
Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены
Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым
«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае
В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах
Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян
Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе
«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана
Стало известно, почему россиян пока что не эвакуируют из Израиля
Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае
Похоронил СССР и ушел: за что Россия никогда не простит Горбачева
Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае
Американский авианосец «ушел» после решительной операции КСИР
КСИР заявил о десятках погибших в Хайфе в результате иранского удара
«Евротройка» пригрозила Ирану из-за ударов по союзникам
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ над регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.