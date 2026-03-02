Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае

Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае Кравченко: обломки дрона ВСУ пробили кровлю многоэтажного дома в Новороссийске

Обломки дрона Вооруженных сил Украины повредили кровлю многоэтажного дома в Новороссийске, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.

В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, повреждена кровля, — уточнил глава города.

Инцидент произошел в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск. Силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Идет оценка ущерба и проверка квартир на наличие разрушений.

Кравченко добавил, что на базе школы № 29 развернут пункт временного размещения, на случай если жильцам поврежденного дома потребуется временное жилье. Ситуация находится под контролем городских властей.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что дроны сбили над семью регионами страны. Наибольшее количество целей было поражено над Черным морем — 18 дронов. Еще 15 беспилотников сбиты над территорией Республики Крым, девять — над акваторией Азовского моря.