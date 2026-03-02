Стало известно, почему россиян пока что не эвакуируют из Израиля

Российским гражданам, желающим покинуть Израиль, пока придется повременить с вылетом, заявил в интервью ИС «Вести» посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Организация специальных рейсов для эвакуации в настоящий момент не планируется из-за невозможности воздушного сообщения.

Объясняю, что такие рейсы у нас не запланированы, тем более что воздушное пространство Израиля закрыто, — объяснил дипломат.

Ранее стало известно, что первая группа россиян покинула охваченный военными действиями Иран. Всего 35 граждан РФ были эвакуированы через таможенный пункт Астара. Эвакуация стала возможной благодаря оперативной работе азербайджанской стороны.

До этого сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев не может покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства над регионом. В ловушке оказались и другие звезды мирового тенниса. Помимо Рублева, Дубай не могут покинуть финалист турнира Таллон Грикспор, финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало, хорват Мате Павич, а также официальные лица и журналисты.