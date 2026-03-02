Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым

Ровно год назад не стало трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Титулованный спортсмен не дожил несколько дней до своего 50-летия. Вокруг кончины Сайтиева ходило множество слухов, выдвигались различные версии. От чего на самом деле умер борец, чем запомнился, что рассказали его вдова и друзья — в материале NEWS.ru.

Чем известен олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев

Сайтиев родился 11 марта 1975 года в Хасавюрте (Дагестан). Когда мальчику было 13 лет, его отец погиб в автокатастрофе. Мать одна воспитывала четверых сыновей и двух дочерей. Младший брат Сайтиева Адам также занимался вольной борьбой. На его счету золото Олимпиады в Сиднее, две победы на чемпионате мира и три на европейском первенстве.

В восемь лет Бувайсара отдали в школу олимпийского резерва ДСО «Урожай», после чего борец перешел в ФСО профсоюзов. В четырнадцатилетнем возрасте он выполнил норматив мастера спорта.

Сайтиев трижды побеждал на Олимпийских играх (1996, 2004, 2008), а также по шесть раз становился лучшим на чемпионах мира и Европы. С 1995 по 2000 год Сайтиев не проиграл ни одной схватки. Его пять раз признавали лучшим борцом вольного стиля в мире.

В 2009 году Сайтиев завершил спортивную карьеру. Затем он активно занимался общественной деятельностью, воспитывал новое поколение чемпионов, был депутатом Госдумы, а также советником глав Чечни и Дагестана.

Какие выдвигались версии о смерти борца Сайтиева

О смерти Сайтиева 2 марта рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, кончина спортсмена стала большой неожиданностью. 11 марта 2025-го Сайтиеву исполнилось бы 50 лет.

По информации СМИ, Сайтиеву стало плохо, когда он находился во дворе своего дома. Сначала к нему на помощь поспешил дворник, затем присоединился консьерж, который вызвал скорую помощь. Бывшего спортсмена посадили на доски, чтобы он не замерз на асфальте. Консьерж и дворник пытались поговорить с Сайтиевым, но он не смог объяснить, что с ним произошло. Олимпийского чемпиона доставили в одну из московских больниц, однако врачи не смогли его спасти.

Telegram-каналы сообщили, что Сайтиева госпитализировали 2 марта с отравлением сильнодействующими веществами. По информации СМИ, у бывшего борца была болезнь легких, поэтому он принимал лекарства. По одной из версий, смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации.

Исполнительный директор Федерации вольной борьбы Дагестана Махмуд Магомедов подтвердил, что Сайтиев лечил легкие.

Что о смерти борца Сайтиева рассказала его вдова

Вдова олимпийского чемпиона Индира Сайтиева заявила, что он выпал из окна квартиры на втором этаже. В тот момент женщины не было дома. В квартире находились брат бывшего борца и двое маленьких детей.

«Я до сих пор не понимаю, как все это могло произойти. Около 11 часов я ушла из дома по делам. А это произошло около 14:00 мск. Он не спал, когда я уходила. Может, дремал немного и смотрел телевизор. Говорят, выпал из спальни. У нас там не открываются окна. Он всегда там пытался посмотреть, почему они не открываются», — сказала Индира.

Сайтиева отметила, что после падения врачи обнаружили у Сайтиева травму таза и переломы ребер.

«У нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — добавила она.

Близкий друг Сайтиева, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Алихан Харсиев подтвердил, что экс-спортсмен погиб в результате падения с балкона.

«Знаете, в этом доме... Мурад Гаджиев (борец) был на похоронах. Он говорит: „Я сам там [в этом доме] чуть не выпал пару раз“. Там ограждения ниже пояса. Чуть-чуть выше колен. Какой-то такой импровизированный балкончик. Сразу открывается дверь. Он говорит: „Я сам туда чуть не падал, детей не пускаю“. Он [Бувайсар], видимо, после этого вышел туда подышать, он спал. И там не второй этаж, а третий. Мне звонит племянник из больницы: „Бувайсар из окна выпал“. „Как?!“ „Мы в больнице“. Я поехал туда, мы были внизу, поднялся, ко мне вышли врачи и сказали, что он умер из-за несовместимых с жизнью травм», — рассказал Харсиев «Спорт-Экспрессу».

Как прошли похороны борца Сайтиева

Олимпийского чемпиона похоронили 4 марта в Хасавюрте. На траурную церемонию пришло огромное количество людей, заявил NEWS.ru Мамиашвили.

«Ярчайшая личность, целая история в мире спорта, выдающийся чемпион. Он был крайне принципиальным, всегда имел профессиональное мнение, был способен услышать и пойти на компромисс. Я был в больнице в день его ухода из жизни. Колоссальная утрата», — сказал Мамиашвили.

С Сайтиевым простились несколько тысяч человек, в том числе спортсмены, представители органов власти, депутаты, общественные деятели, жители Чечни и Дагестана.

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Артур Таймазов в разговоре с NEWS.ru назвал смерть Сайтиева большой потерей не только для России, но и для всего мирового спорта. Он подчеркнул, что их связывали годы дружбы, спортивного пути и работы в высшем законодательном органе страны.

«Ушел из жизни мой друг, мой брат. С этим человеком мы прожили долгое время на борцовском ковре и в истории спорта», — отметил Таймазов.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Сайтиев был невероятным атлетом.

«Потрясающий совершенно спортсмен, невероятный. Отличный парень, хороший человек. Я даже поверить не могу в случившееся. У мужчин это критический возраст. Мои глубочайшие соболезнования, огромная потеря», — сказала Журова.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти Сайтиева. По его словам, спортсмен был не только одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, но и человеком с огромной внутренней силой, честью и преданностью своему делу.

«Мы были знакомы лично, работали вместе в Госдуме, где он состоял в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Выражаю искренние соболезнования его родным, близким, друзьям и всем, кто знал и уважал этого выдающегося человека», — сказал Дегтярев.

