Скандалы, лозунги, ноль медалей: как Украина опозорилась на Олимпиаде

Сборная Украины показала худший результат в истории на зимних Олимпийских играх, оставшись без медалей. Спортсмены выдвигали политические лозунги и обвиняли в неудачах россиян. Как Украина опозорилась на Олимпиаде-2026 — в материале NEWS.ru.

Какие политические лозунги выдвигали украинцы на Олимпиаде-2026

Трем украинским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде-2026 в шлемах с политическими лозунгами. Первым был наказан скелетонист Владислав Гераскевич. На заключительных тестовых заездах перед началом соревнований он надел шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, запрещенный Международным олимпийским комитетом (МОК). Гераскевич продолжил в нем выступать и лишился аккредитации. Однако после «уважительного» разговора с президентом МОК Кирсти Ковентри ее вернули. Спортсмен мог находиться на трибунах, но выступать — нет.

Запрет на использование шлема с политическими лозунгами также был введен в отношении фристайлистки Екатерины Коцар. В МОК расценили надпись на ее инвентаре как элемент пропаганды. Ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.

Третьим украинцем, лишенным шлема, стал шорт-трекист Олег Гандей. По словам спортсмена, он предоставил МОК дословный перевод и объяснил смысл высказывания, однако это не повлияло на решение Международного олимпийского комитета.

Олег Гандей Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Почему украинский фигурист обвинил россиянина Гуменника в провале на Олимпиаде-2026

Украинский фигурист Кирилл Марсак занял 19-е место на Олимпиаде-2026. Он заявил, что плохо выступил в произвольной программе, потому что вышел на лед сразу после россиянина Петра Гуменника. По словам украинца, он выступал в тяжелой атмосфере — на него якобы оказывали психологическое давление. По итогам произвольной программы Гуменник по сумме набранных баллов существенно опередил соперника — 271,21 балла против 224,17 у Марсака. При этом по итогам короткой у украинца было небольшое преимущество.

Спустя несколько дней после произвольной программы Гуменник заявил, что Марсак — хороший парень. По его мнению, украинский спортсмен выражал позицию федерации, а не собственную.

«Попытался посмотреть его прокат, мы еще до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Кажется, это позиция федерации, спортсмен не может пойти против нее», — отметил Гуменник.

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью NEWS.ru заявила, что итальянские болельщики хорошо поддерживают выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов, поскольку понимают абсурдность ситуации. Она отметила, что это очень сильно раздражает Украину.

«Очень хорошо поддерживали наших ребят. Мне кажется, итальянские болельщики понимают всю абсурдность ситуации, что очень сильно выбесило украинскую сторону. Они даже сказали, что это на них психологически давит, мол, болельщики поддерживают русских, что это такое? Ну запретите, закройте им рот. Они же искренне это делают, никто их не подкупил. Болельщики на стадионе болеют за спорт. Если они видят хорошо катающегося Гуменника, то станут поддерживать его, кричать „молодец“ и будут ему аплодировать. Они так же реагировали на украинца, хотя он выступил не лучшим образом, но поддержали его. Болельщики выступают за красивый спорт, это нормально», — сказала Журова.

Кирилл Марсак Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Сколько украинских спортсменов участвовали в соревнованиях Олимпиады-2026

Украина показала худший результат в истории на зимних Олимпиадах. Ранее атлеты из этой страны не завоевывали медалей на Играх в 2002 и в 2010 годах, но тогда они занимали пятые места. На Олимпиаде-2026 украинцы были лишь шестыми в командном фристайле и эстафете в санном спорте.

На Играх в Италии выступили 46 представителей Украины. Российских спортсменов было всего 13, но они сумели завоевать одну награду. Ски-альпинист Никита Филиппов взял серебро. В итоге РФ обошла Украину в медальном зачете.

На Олимпиаде-2026 украинские спортсмены сосредоточились на скандалах и других вещах, которые не способствуют хорошему результату, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он был удивлен тому, что атлеты из этой страны не смогли завоевать ни одной медали.

«Я не думаю, что украинцы ставили перед собой цель организовать скандал на Олимпиаде-2026. Просто так получилось. Сосредоточились на скандалах, на всяких вещах, которые не способствуют хорошему результату, тем более на Олимпийских играх. При этом украинские спортсмены традиционно хорошо выступают в некоторых дисциплинах. Удивительно, что они не взяли ни одной медали. У нас поехали на Игры в три раза меньше людей, но мы выиграли одну награду. Кроме того, в сантиметрах от медали был лыжник Савелий Коростелев», — сказал Васильев.

