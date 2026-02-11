Зимняя Олимпиада — 2026
Украинке запретили выступать на Олимпиаде в шлеме с политическим лозунгом

МОК запретил украинской фристайлистке Коцар носить шлем с политическим лозунгом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать на Олимпиаде — 2026 в шлеме с политическим лозунгом, сообщает «Чемпионат». Уточняется, что данное ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.

В организации расценили надпись «Будь смелым, как украинцы» как элемент пропаганды. Ранее МОК запретил украинскому скелетонисту выступать в шлеме с фотографиями погибших спортсменов.

До этого олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию в результате падения на Играх в Италии. Девушка сломала ногу. Уточняется, что спортсменка упала во время скоростного спуска, после чего ее вертолетом доставили в больницу. Там она перенесла операцию по стабилизации перелома левой ноги, сейчас Вонн находится под наблюдением медиков.

Также первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщал, что российские спортсмены столкнулись с неприятными элементами дискриминации на Олимпиаде-2026. Он привел в пример ситуацию с запретом использования музыки фигуриста Петра Гуменника и «лишением» медали лыжника Савелия Коростелева.

