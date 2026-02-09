В Госдуме призвали МОК не дискриминировать россиян на Олимпиаде

Российские спортсмены столкнулись с неприятными элементами дискриминации на Олимпиаде-2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он привел в пример ситуацию с запретом использования музыки фигуриста Петра Гуменника и «лишением» медали лыжника Савелия Коростелева.

Французский лыжник [Матиас Делож] 100% нарушил правила, срезал трассу. Это недопустимо. Возможно, если бы стоял вопрос передачи медали спортсмену не из России, может быть, к этому отнеслись серьезнее. Если бы это был не россиянин [Петр Гуменник], а представитель любой другой страны, то ему на 90–100% разрешили бы использовать эту музыку. Этот вопрос бы решили. Но в ситуации, когда можно попить кровушки российскому спортсмену, конечно, они с большим удовольствием это и сделали, — заявил Свищев.

Однако депутат считает, что претензии также можно предъявить фигуристу и его команде. Он заявил, что подобные мелкие нюансы зачастую решают судьбы спортсменов.

Вы не понимали, куда вы едете, не понимали, что везде требуется использовать музыку, решив вопрос с авторскими правами? Что за разгильдяйство! К сожалению, эти нюансы зачастую решают результаты, судьбу спортсменов и медалей, особенно в ситуации, когда очень сложно Олимпийскому комитету России получить возможность и право участия на Олимпийских играх. Спотыкаемся на таких пустяках, поэтому надо быть очень внимательными. Очень надеюсь, что замена музыки не повлияет на Петра, а, возможно, даже замотивирует выступить еще лучше и сильнее, — добавил депутат.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.

Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на предстоящих Олимпийских играх. Вместо первоначально выбранной композиции он будет кататься под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Решение связано с вопросами авторских прав. Фигуристу не была одобрена музыка из фильма «Парфюмер» для использования на Олимпиаде именно из-за проблем с лицензированием.