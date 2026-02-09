Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:44

В Госдуме призвали МОК не дискриминировать россиян на Олимпиаде

Депутат Свищев: россияне столкнулись с дискриминацией на Олимпиаде-2026

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские спортсмены столкнулись с неприятными элементами дискриминации на Олимпиаде-2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он привел в пример ситуацию с запретом использования музыки фигуриста Петра Гуменника и «лишением» медали лыжника Савелия Коростелева.

Французский лыжник [Матиас Делож] 100% нарушил правила, срезал трассу. Это недопустимо. Возможно, если бы стоял вопрос передачи медали спортсмену не из России, может быть, к этому отнеслись серьезнее. Если бы это был не россиянин [Петр Гуменник], а представитель любой другой страны, то ему на 90–100% разрешили бы использовать эту музыку. Этот вопрос бы решили. Но в ситуации, когда можно попить кровушки российскому спортсмену, конечно, они с большим удовольствием это и сделали, — заявил Свищев.

Однако депутат считает, что претензии также можно предъявить фигуристу и его команде. Он заявил, что подобные мелкие нюансы зачастую решают судьбы спортсменов.

Вы не понимали, куда вы едете, не понимали, что везде требуется использовать музыку, решив вопрос с авторскими правами? Что за разгильдяйство! К сожалению, эти нюансы зачастую решают результаты, судьбу спортсменов и медалей, особенно в ситуации, когда очень сложно Олимпийскому комитету России получить возможность и право участия на Олимпийских играх. Спотыкаемся на таких пустяках, поэтому надо быть очень внимательными. Очень надеюсь, что замена музыки не повлияет на Петра, а, возможно, даже замотивирует выступить еще лучше и сильнее, — добавил депутат.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.

Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на предстоящих Олимпийских играх. Вместо первоначально выбранной композиции он будет кататься под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Решение связано с вопросами авторских прав. Фигуристу не была одобрена музыка из фильма «Парфюмер» для использования на Олимпиаде именно из-за проблем с лицензированием.

российские спортсмены
Петр Гуменник
Олимпийские игры
Италия
Дмитрий Свищев
дискриминация
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стас Пьеха ответил на обвинения в абьюзе
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.