08 февраля 2026 в 01:08

Гуменник решил проблему с музыкой для выступления на Олимпиаде

Фигурист Гуменник заменил музыку в короткой программе перед выступлением на ОИ

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на предстоящих Олимпийских играх. Вместо первоначально выбранной композиции он будет кататься под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна, следует из информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Решение связано с вопросами авторских прав. Фигуристу не была одобрена музыка из фильма «Парфюмер» для использования на Олимпиаде именно из-за проблем с лицензированием.

В пресс-службе ISU подтвердили, что ответственность за так называемую «очистку» авторских прав на музыку лежит на самих спортсменах и их командах. Позднее мать фигуриста, Елена Гуменник, сообщила в социальных сетях, что по вопросу с музыкой было найдено хорошее решение, не вдаваясь в подробности. Короткая программа в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо запланирована на 10 февраля.

Ранее стало известно, что российская лыжница Дарья Непряева, которая участвовала в Олимпийских играх в скиатлоне на 20 км в нейтральном статусе, отстала от победительницы почти на четыре минуты. Россиянка не успела в классической части и упала на одном из спусков. В результате она заняла только 17-е место.

