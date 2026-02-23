Зимняя Олимпиада — 2026
Сотникова вернулась на лед через три недели после родов

Аделина Сотникова Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Аделина Сотникова призналась, что уже через три недели после вторых родов в начале января вышла на лед. На открытой тренировке девушка рассказала Super.ru, что перед этим решением консультировалась с врачом.

После первых родов я была в большом весе. Со вторыми родами мне повезло намного больше. Я смогла вернуться очень быстро в форму. Мне сказали просто не прыгать выше своей головы, а равномерно приходить в форму и равномерно кататься, — подчеркнула фигуристка.

Она также отметила, что универсальных рецептов восстановления после родов не существует. Девушка добавила, что спорт в жизни ее первенца, четырехлетнего сына, будет точно.

Тем временем телеведущий Дмитрий Шепелев поделился трудностями в воспитании своего 12-летнего сына Платона от певицы Жанны Фриске. По его словам, Платон не соблюдает семейный распорядок дня, отказывается от ужина и часто отвечает на вопросы фразой «я не знаю». Телеведущий обратился к своей аудитории с просьбой поделиться в комментариях полезными советами по воспитанию детей.

