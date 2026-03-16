Нидерланды неоднозначно высказались о миссии в Ормузском проливе Премьер Нидерландов назвал сложной организацию миссии ЕС в Ормузском проливе

Организация полноценной миссии Европейского союза по защите судоходства в Ормузском проливе — очень сложная задача, такое мнение премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен высказал в эфире телеканала RTL Nieuws. Он напомнил, что в регионе регулярно происходят нападения.

Учитывая нынешнее количество нападений, происходящих там, в краткосрочной перспективе будет очень сложно организовать там полноценную миссию, — признал Йеттен.

Он добавил, что не до конца понимает конечную цель военной операции Соединенных Штатов против Ирана. По словам Йеттена, было бы хорошо, если бы лидеры стран внесли больше ясности по данному вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от союзников начать действовать, чтобы открыть Ормузский пролив. Как уточнил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, он ведет переговоры с партнерами в Евросоюзе, особенно в НАТО и на Ближнем Востоке.

При этом Великобритания отказалась направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив. Премьер-министр Кир Стармер лично выступил против такого решения.