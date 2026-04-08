08 апреля 2026 в 08:03

Россиян предупредили о новых правилах для тех, кто не удалил WhatsApp

Новые правила для пользователей WhatsApp начнут действовать в России с мая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обновленные правила начнут действовать для пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) с мая, сообщает Primpress. По информации издания, речь идет в первую очередь о безопасности и обработке данных.

Так, после обновления мессенджер будет собирать такие данные пользователя, как информация об устройстве, IP-адрес, время и частота входов, сведения о контактах. Сбор данных, как уточняется, необходим для защиты от спама, взломов и мошенничества.

Пользователи, которые редко скачивают обновления, могут столкнуться с рядом сложностей. Например, приложение будет чаще требовать подтверждение личности с помощью кода из СМС или дополнительного ПИН-кода. Без актуального номера телефона и резервного e-mail станет сложнее восстанавливать аккаунт. Кроме того, без согласия с новыми условиями отдельные сервисные функции могут стать недоступны.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что российский мессенджер МАХ уже функционирует на орбите: с МКС на Землю отправлено более тысячи сообщений. По его словам, Герой России Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на станции, как раз использует этот отечественный сервис для общения с пресс-службой Роскосмоса.

Россиян предупредили о новых правилах для тех, кто не удалил WhatsApp
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

