07 апреля 2026 в 14:21

Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX

Баканов: российский MAX работает даже в космосе

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Российский мессенджер МАХ уже функционирует на орбите: с МКС на Землю отправлено более 1000 сообщений, заявил Telegram-каналу SHOT глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на Неделе космоса в Москве. По словам руководителя госкорпорации, герой России Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на станции, как раз использует этот отечественный сервис для общения с пресс-службой Роскосмоса.

Мессенджер МАХ уже работает в космосе, — заявил он.

Ранее представитель платформы MAX заявил, что с момента запуска мессенджера в марте 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей. По данным собеседника, в марте 2026-го ежедневная аудитория сервиса превысила 77 млн человек, которые ежемесячно обмениваются более чем 1,5 млрд сообщений.

Кроме того, в пресс-службе компании МАХ заявили, что создатели открытых каналов в этом мессенджере смогут разрабатывать собственные наборы стикеров. В организации также отметили, что к пробной версии данной функции уже подключились знаменитости шоу-бизнеса и популярные блогеры.

Космос
Роскосмос
Дмитрий Баканов
MAX
