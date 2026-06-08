Пашинян выиграл выборы честно? Что не так с демократией в Армении

Пашинян выиграл выборы честно? Что не так с демократией в Армении

7 июня 2026 года в Армении состоялись очередные парламентские выборы в Национальное собрание. После подсчета голосов на всех избирательных участках правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов. Оппозиция не признала результаты, обвинив власти в фальсификации. Насколько выборы в Армении соответствуют демократическим нормам, что известно о нарушениях и попытках давления на оппозицию и как оценили итоги выборов на Западе и в Москве, читайте в материале NEWS.ru.

Почему Пашинян заявил о победе на выборах

После подсчета голосов на всех избирательных участках в Армении партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов избирателей, сообщила ЦИК республики. Таким образом политическая сила получила право единолично формировать кабинет министров страны.

Второе место занял блок российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения», за который отдали голоса 23,281% жителей страны. На третьей позиции — альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, набравший 9,934% голосов. Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получила 3,996% голосов, не преодолела проходной барьер и не попадает в новый состав парламента страны. Ее представители пообещали обратиться в ЦИК для пересчета голосов.

Еще рано утром 8 июня, когда не было подсчитано и четверти голосов, Пашинян объявил на пресс-конференции о победе своей партии «Гражданский договор». Не дожидаясь оглашения официальных итогов выборов, он заявил, что единолично сформирует правительство.

Что заявили наблюдатели и представители ЕС по итогам выборов в Армении

Выборы в парламент Армении 7 июня прошли в соответствии с конституцией, были открытыми и конкурентными, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Нурлан Сейтимов. По его словам, нарушений в ходе голосования, которые повлияли бы на их итоги, миссией наблюдателей от СНГ выявлено не было.

Сейтимов рассказал, что в день выборов миссия наблюдателей СНГ посетила более 850 участков в 10 областях Армении, подчеркнув, что партиям и кандидатам в Армении были предоставлены широкие и равные возможности для ведения агитации.

Армения сделала выбор в пользу европейского будущего — так оценила итоги голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее мнению, «народ Армении под сильным давлением России все же выбрал европейское будущее, и это хорошо».

Мужчина опускает бюллетень в урну для голосования во время парламентских выборов в Армении Фото: Andre Ballin/dpa/Global Look Press

Какую оценку выборам в Армении дали в Москве и почему

Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке давления на оппозицию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, страны Запада, в частности ЕС, пытались вмешаться в процесс голосования.

Эту позицию разделяют и в ОБСЕ. Наблюдательная миссия организации в своем докладе заявила, что Пашинян в ходе предвыборной агитационной кампании угрожал оппозиции.

«Предвыборная риторика часто носила конфронтационный характер <...>. В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний; некоторые из процедур национализации начались до старта предвыборной кампании», — говорится в документе.

Оппозиционные партии не признали результаты выборов, обвинив власти в фальсификациях. Они сообщали о проблемах с доступом наблюдателей, отключениях света, испорченных бюллетенях и манипуляциях при подсчете голосов.

«Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения. Есть и нарушения посущественнее», — подчеркнул представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян.

Члены правящей партии «Гражданский договор» систематически и грубо нарушали процедуру голосования, заявила пресс-секретарь блока Карапетяна Марианна Каграманян. По ее словам, ЦИК вместе с полицией закрывали глаза на тревожное положение дел и фактически устранились от надзора за процессом.

При этом сам лидер политобъединения Самвел Карапетян находится под домашним арестом по обвинениям в экономических преступлениях. В ночь на 8 июня он обвинил власти в том, что за последний месяц они арестовали около 75 представителей блока «Сильная Армения», а более 700 человек были задержаны.

В альянсе «Армения» также заявили, что выборы прошли в условиях повсеместного давления со стороны властей и арестов оппозиционеров. Его руководство пообещало оспорить итоги голосования.

«Сейчас мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами из оппозиционного поля. Одно можно сказать точно: мы не отступим и не покинем наш окоп борьбы», — заявил лидер блока, экс-президент республики Роберт Кочарян. По его словам, выборы прошли в условиях «тотального давления со стороны власти, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования админресурса и нарушений».

Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил 59 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных на выборах. В результате были задержаны девять граждан.

Девять дел было возбуждено по статье о препятствовании избирательным правам, 30 дел — по многократному голосованию и 17 дел — о нарушении тайны голосования.

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