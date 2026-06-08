«Дает материал»: Пельш об успешности «Фабрики звезд»

Проект «Фабрика звезд» отличает от других программ то, что для участников там сочиняют хитовые песни, которые помогают в продвижении их карьеры, заявил телеведущий Валдис Пельш. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru в кулуарах вручения премии ТЭФИ он отметил, что многие фабриканты стали успешными артистами, поэтому перезапуск проекта будет актуален.

Дело в том, что «Фабрика звезд» отличается от всех остальных музыкальных соревнований тем, что там реально происходит создание продукта. На других проектах, по большому счету, это шикарный, красивый, талантливый кавер, от которого быстро устаешь, и нет дальнейшего прикладного использования тех талантов, которые открываются. Потому что у них нет репертуара, а «Фабрика» дает молодым ребятам материал, с которым они будут работать, — сказал Пельш.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что такие программы, как «Фабрика звезд», должны быть на телевидении. Он подчеркнул, что раньше данная передача являлась «кузницей талантов», а ее участники позже представляли Россию на различных международных шоу.