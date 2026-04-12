Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет

Кинокомпания Пельша впервые за 13 лет оказалась в убытке

Основанная телеведущим Валдисом Пельшем кинокомпания «РД Студия» впервые за 13 лет понесла убытки, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, в 2025 году она ушла в минус на 13,9 млн рублей.

На канале отметили, что в 2024 году «РД Студия» заработала 11 млн рублей. В 2025-м выручка резко снизилась — с 86 млн до 10 млн рублей. SHOT уточнил, что, несмотря на убытки, ведущий погасил налоговый долг в размере 2,5 млн рублей. А в начале 2026 кинокомпания представила документальный фильм.

