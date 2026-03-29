Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей

Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с актера Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Основной объем долга составляют неоплаченные кредиты, а также алименты и иные задолженности по исполнительным производствам.

По данным ведомства, активный поиск имущества артиста, ранее объявленный специализированным подразделением ФССП, на текущий момент прекращен, хотя причины этого решения не уточняются. Согласно базе данных исполнительных производств, в отношении актера открыто десять дел, половина из которых ранее была приостановлена из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.

Сейчас с Казакова принудительно взыскивается задолженность на сумму свыше 1,5 млн рублей. Она включает в том числе неоплаченные кредиты — почти 928 тыс. рублей, — пояснил собеседник агентства.

Несмотря на частичное прекращение ряда производств по техническим причинам, общая сумма финансовых претензий к Казакову остается значительной и подлежит взысканию в рамках действующего законодательства.

