29 марта 2026 в 08:08

Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей

С актера Казакова взыскивают 1,5 млн рублей долга по кредитам и алиментам

Михаил Казаков
Судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с актера Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Основной объем долга составляют неоплаченные кредиты, а также алименты и иные задолженности по исполнительным производствам.

По данным ведомства, активный поиск имущества артиста, ранее объявленный специализированным подразделением ФССП, на текущий момент прекращен, хотя причины этого решения не уточняются. Согласно базе данных исполнительных производств, в отношении актера открыто десять дел, половина из которых ранее была приостановлена из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов.

Сейчас с Казакова принудительно взыскивается задолженность на сумму свыше 1,5 млн рублей. Она включает в том числе неоплаченные кредиты — почти 928 тыс. рублей, — пояснил собеседник агентства.

Несмотря на частичное прекращение ряда производств по техническим причинам, общая сумма финансовых претензий к Казакову остается значительной и подлежит взысканию в рамках действующего законодательства.

Ранее стало известно, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) выплатила Федеральной налоговой службе задолженность на сумму более 175 млн рублей по своему ИП. У популярного контентмейкера больше нет долгов перед ФНС. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что долги погасил ее бывший муж Артем Чекалин.

Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей
