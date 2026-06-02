В Минобороны России раскрыли цель удара по Сумской области Минобороны: российские войска ударили по заводу «Звезда» в Сумской области

Российские войска нанесли удар по объекту ВПК Украины в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России в канале на платформе МАКС. По данным ведомства, целью оказался Шосткинский казенный завод «Звезда». Детали удара в ведомстве не уточнили.

В оборонном ведомстве также отметили, что Вооруженные силы России в результате высокоточных ударов поразили в Киеве 10 предприятий военного назначения. По информации министерства, речь идет в том числе об объединениях «Абрис ПТ», «Специальное КБ „Спектр“», АО «Завод Маяк» и госкомпании «УкрСпецэкспорт».

До этого стало известно, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне спецоперации. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области. Также были освобождены три населенных пункта в Днепропетровской области, два в Сумской и один в Запорожской областях.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что контроль над Нововасилевкой в Харьковской области открывает Вооруженным силам России дорогу на Колодезное. По его словам, освобождение этого населенного пункта даст подразделениям группировки войск «Север» возможность обезопасить существенный участок границы с Валуйским районом.