Власти Кубани ввели особый режим для четырех сел и хуторов

Власти Кубани ввели особый режим для четырех сел и хуторов Режим ЧС объявили в четырех населенных пунктах Кубани после сильных дождей

Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах, заявили представители регионального оперативного штаба в Telegram-канале. Соответствующее решение было принято из-за перелива воды из русла реки Кубани после сильных дождей.

Режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района из-за перелива воды из русла реки Кубани, — отметили в оперштабе.

Ранее режим ЧС муниципального уровня ввели в Минеральных Водах Ставропольского края из-за последствий паводков. Как уточнил губернатор Владимир Владимиров, подтоплены 36 домовладений, повреждено более 30 крыш. На случай возможного ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения граждан.

До этого стало известно, что на восстановление автомобильных дорог, поврежденных весенним половодьем, направят около 1,8 млрд рублей. Речь идет о региональных, межмуниципальных и местных трассах в Омской и Оренбургской областях, а также Забайкальском крае.