ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 15:35

Власти Кубани ввели особый режим для четырех сел и хуторов

Режим ЧС объявили в четырех населенных пунктах Кубани после сильных дождей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим ЧС в четырех населенных пунктах, заявили представители регионального оперативного штаба в Telegram-канале. Соответствующее решение было принято из-за перелива воды из русла реки Кубани после сильных дождей.

Режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района из-за перелива воды из русла реки Кубани, — отметили в оперштабе.

Ранее режим ЧС муниципального уровня ввели в Минеральных Водах Ставропольского края из-за последствий паводков. Как уточнил губернатор Владимир Владимиров, подтоплены 36 домовладений, повреждено более 30 крыш. На случай возможного ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения граждан.

До этого стало известно, что на восстановление автомобильных дорог, поврежденных весенним половодьем, направят около 1,8 млрд рублей. Речь идет о региональных, межмуниципальных и местных трассах в Омской и Оренбургской областях, а также Забайкальском крае.

Регионы
Краснодарский край
Кубань
режим ЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.