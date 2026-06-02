02 июня 2026 в 15:50

Политолог ответил, зачем экс-канцлер Германии Шредер приехал в Россию

Политолог Рар: Шредер мог приехать в Россию в надежде переговорить с Путиным

Герхард Шредер Герхард Шредер Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог приехать в Россию в надежде поговорить с президентом страны Владимиром Путиным, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, политик способен передать мысли российского лидера руководству ФРГ.

Я думаю, что Герхард Шредер приехал на Петербургский международный экономический форум по собственной инициативе. Он постарается переговорить с Владимиром Путиным и если узнает что-то полезное, то донесет эти мысли и информацию до немецкого руководства, — сказал Рар.

Ранее появилась информация, что Шредер прибыл в Москву. Экс-канцлера Германии заметили в отеле Kempinski.

Путин ранее заявил, что реакция европейских стран на предложение назначить Шредера посредником в переговорах с Россией была неоднозначной. По словам российского лидера, среди откликов были как негативные, так и позитивные оценки.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что был бы готов представлять Европейский союз на переговорах с Россией, если бы ему предложили такую роль. В кулуарах ЕС обсуждают возможность выдвижения финского лидера в качестве переговорщика от Европы.

