Президент Финляндии сделал заявление о роли переговорщика с Россией Стубб заявил о готовности стать переговорщиком от Европы с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европейского союза на переговорах с Россией, если бы ему поступило такое предложение, сообщает телерадиовещательная компания Yle. Уточняется, что кандидатуру финского лидера в качестве возможного переговорщика от Европы обсуждают в кулуарах ЕС.

В статье Helsingin Sanomat говорится, что Стубб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку. При этом издание подчеркнуло, что процесс находится на самой ранней стадии и окончательных решений пока нет, включая сам факт возможного начала переговоров.

Ранее появилась информация, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. Политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты.