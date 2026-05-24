24 мая 2026 в 15:51

Президент Финляндии сделал заявление о роли переговорщика с Россией

Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европейского союза на переговорах с Россией, если бы ему поступило такое предложение, сообщает телерадиовещательная компания Yle. Уточняется, что кандидатуру финского лидера в качестве возможного переговорщика от Европы обсуждают в кулуарах ЕС.

В статье Helsingin Sanomat говорится, что Стубб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку. При этом издание подчеркнуло, что процесс находится на самой ранней стадии и окончательных решений пока нет, включая сам факт возможного начала переговоров.

Ранее появилась информация, что Европа всерьез задумалась об урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. Политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника для переговоров с РФ. По его словам, о кандидатуре Путина спросили сами журналисты.

