24 мая 2026 в 14:27

Назван возможный кандидат от ЕС для переговоров с Россией

ЕС рассматривает кандидатуру Стубба для переговоров с Россией

Александр Стубб Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
Евросоюз рассматривает президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика с Россией, пишет Helsingin Sanomat. По данным издания, в ЕС идет подготовка к возможному началу диалога с Москвой по вопросу урегулирования украинского конфликта.

В статье говорится, что Стубб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку. При этом издание подчеркивает, что процесс находится на самой ранней стадии и окончательных решений пока нет, включая сам факт возможного начала переговоров.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что риторика Запада вышла из-под контроля и приблизила Европу к катастрофе. Подобное развитие событий, по словам Сакса, демонстрирует провал прежней стратегии игнорирования России и заставляет европейские элиты экстренно искать дипломатические выходы из тупика.

До этого сообщалось, что представители МИД стран Евросоюза намерены обсудить принципиальную возможность назначения специального посланника для прямых переговоров с Россией. Также участники намерены определить «как именно вести переговоры».

