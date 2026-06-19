Калининградец сел за поддержку ВСУ «рублем» Калининградца осудили на 12 лет колонии за денежные переводы ВСУ

Жителя Калининграда признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы областного суда. Он совершал денежные переводы в пользу Украины на общую сумму 1371 рубль.

Судом установлено, что в 2023 году в период мобилизации мужчина, являясь гражданином РФ, находясь на территории иностранного государства, будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, поддерживая позицию властей Украины, выступающих против безопасности России, совершил девять денежных переводов на общую сумму 1371 рубль 95 копеек на счета иностранных организаций, оказывающих финансирование вооруженных формирований и Вооруженных сил Украины, — сказано в сообщении.

В доход государства также конфискованы имущество и средства осужденного. В частности — мобильный телефон, с которого совершались денежные переводы, а также сумма в 1371 рубль 95 копеек.

Ранее Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области возбудило уголовное дело против украинской певицы Тины Кароль по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что инкриминируемые артистке статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.