Знаменитой украинской певице грозит до 20 лет тюрьмы

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области возбудило уголовное дело против украинской певицы Тины Кароль по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины. В Telegram-канале ведомства уточнили, что инкриминируемые артистке статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Управлением внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении украинской певицы Либерман Татьяны Григорьевны, выступающей под псевдонимом Тина Кароль, по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьями о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и финансировании вооруженных формирований Украины, — заявили в УВД.

Ранее в управлении ФСБ России по Чувашии сообщили, что житель Москвы был осужден за государственную измену и оказание финансовой помощи ВСУ. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, появилась информация, что юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уличили в финансировании ВСУ. Он посетил концерт Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко) на Кипре. Стоимость билетов на концерт составляла от €85 (7230 рублей) до €100 (8500 рублей), а Галкин находился за отдельным столиком в VIP-зоне.