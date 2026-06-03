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03 июня 2026 в 15:09

Посетившего концерт Верки Сердючки Галкина уличили в финансировании ВСУ

Галкин посетил концерт Верки Сердючки на Кипре

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Фото: Социальные сети
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Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пришел на концерт Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко) на Кипре, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, комика заметили на выступлении украинского артиста в Лимасоле.

Там певец закрывал свое весеннее гастрольное турне по Европе. Стоимость билетов на кипрский концерт начиналась от €85 (7230 рублей) и доходила до €100 (8500 рублей). Галкин сидел за отдельным столиком в VIP-зоне.

Выступление завершилось тем, что Сердючка сняла свою звезду с головы, чтобы загадать желание, а в конце произнесла нацистский лозунг. Говорил в этот момент Данилко на русском языке.

Ранее Данилко обвинили в лицемерии: он устроил тур по Европе, во время которого исполнял русскоязычные песни. Артист отправился на Евровидение и параллельно решил устроить тур за рубежом. Киев согласовал поездку с одним условием: исполнитель должен продвигать украинский язык и культуру.

До этого стало известно, что Сердючка зарабатывает на секретных корпоративах втайне от офиса президента Украины Владимира Зеленского. По данным источника, Verka Serduchka Band готова выступить перед русскими зрителями, но с условием — корпоратив должен пройти в той же стране, где накануне был концерт в рамках тура, согласованного с властями Украины.

Шоу-бизнес
Кипр
Максим Галкин
Верка Сердючка
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