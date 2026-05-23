23 мая 2026 в 10:18

Сердючку уличили в эксплуатации русского языка

Сердючку обвинили в лицемерии из-за исполнения песен на русском языке

Верка Сердючка (Андрей Данилко) Верка Сердючка (Андрей Данилко) Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинского артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, обвинили в лицемерии, сообщает Telegram-канал SHOT. Данилко устроил тур по Европе, во время которого исполнял русскоязычные песни.

По информации канала, артист отправился на Евровидение и параллельно решил устроить тур за рубежом. Киев согласовал поездку с одним условием: исполнитель должен продвигать украинский язык и культуру. Во время музыкального конкурса певец поддержал украинскую участницу LELÉKA (настоящее имя — Виктория Корникова), высказался в поддержку своей страны и выступил в финале шоу.

Однако во время своего тура Данилко сделал упор на старые русскоязычные хиты. В Варшаве билеты быстро раскупили — в основном на концерт пришли русскоязычные поклонники. После на Украине обвинили исполнителя в лицемерии и популяризации русской культуры.

Ранее сообщалось, что Данилко зарабатывает на секретных корпоративах втайне от офиса президента Украины Владимира Зеленского. Verka Serduchka Band готова выступить перед русскими зрителями, но с условием — корпоратив должен пройти в той же стране, где накануне был концерт в рамках тура, согласованного с властями Украины.

Европа
Украина
Верка Сердючка
Андрей Данилко
