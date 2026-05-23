Евросоюз пригрозил Сербии из-за закупок китайского оружия

Bloomberg: Брюссель ставит ультиматум Белграду из-за контрактов с Китаем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европейский союз пригрозил Сербии потерей шансов на вступление в содружество, если Белград продолжит активно закупать китайские вооружения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника. На сегодняшний день республика остается единственной страной в Европе, приобретающей боевую технику и оборонные технологии у КНР.

Сербская армия уже модернизировала свой арсенал, добавив в него китайские сверхзвуковые ракеты, и планирует обновить парк боевых истребителей. На следующей неделе президент Александр Вучич намерен лично отправиться в Пекин для подписания новых соглашений, касающихся масштабных инвестиций, включая совместное производство чипов и роботов.

У ЕС нет законного основания сказать: «Вы не можете это купить», но это вызывает сомнения в приверженности Сербии созданию интегрированной инфраструктуры безопасности, — комментируют ситуацию профильные эксперты.

При этом Брюссель вряд ли решится на открытую жесткую конфронтацию с государством, имеющим статус кандидата на членство в ЕС еще с 2012 года, подозревают источники. Европейским чиновникам приходится учитывать затянувшийся украинский кризис, боевые действия на Ближнем Востоке и скептическое отношение американского лидера Дональда Трампа к будущему альянса НАТО.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что введение его страной ограничений против России стало бы предательством «народной души». Подобный поступок превратил бы его в «величайшего демократического лидера мира», однако встретил бы отторжение у соотечественников, считает политик.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
