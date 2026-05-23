Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана

В Дербентском районе Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщили на сайте регионального МЧС. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

От дежурного специалиста геофизической службы РАН поступила информация о том, что произошло сейсмособытие, глубина — 10 километров, энергетический класс — 10, магнитуда 3,4 на территории Дербентского района, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на поверхности толчки не были ощутимы. В результате землетрясения жертв и разрушений нет. Также местные жители не звонили в экстренные службы с жалобами.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье, 17 мая, в Тихом океане вблизи северных Курильских островов. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что подземные толчки ощущались на острове Парамушир, а также в Северо-Курильске. Угроза цунами, отметила сейсмолог, не объявлялась.

Также землетрясение магнитудой 4,4 в том же районе были зафиксированы 6 мая. Подземные толчки начались в 16:52 по местному времени.