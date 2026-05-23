Стало известно о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР

Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при ударе ВСУ по общежитию в ЛНР

Состояние одного из пострадавших при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время врачи борются за его жизнь.

В больницах Луганской Народной Республики получают лечение 10 пострадавших при атаке украинских нацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, пятеро пострадавших — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, — отметил он.

Ранее сообщалось, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 10. Как уточнил в соцсетях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, всего пострадали 48 человек. Также остается неизвестным местонахождение 11 студентов, уточнил глава республики.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.