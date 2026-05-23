Число погибших при атаке ВСУ на общежитие с детьми увеличилось

В результате комбинированного массированного беспилотного удара со стороны ВСУ по территории Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития

Число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 10, сообщил в соцсетях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, всего пострадали 48 человек. Также остается неизвестным местонахождение 11 студентов, уточнил глава республики.

Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших — 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются, — сказано в сообщении.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с резкой критикой в адрес европейских членов Совета Безопасности. Дипломат заявил, что их позиция по вопросам, связанным с детскими жертвами, выходит за рамки обычного лицемерия. Поводом для такого заявления послужило обсуждение в Совбезе ситуации с гибелью несовершеннолетних в зонах конфликтов.