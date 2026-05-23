ВСУ пытались атаковать российское промышленное предприятие

23 мая 2026 в 08:57

ВСУ пытались атаковать одно из промышленных предприятий Пермского края, сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами, — сказано в сообщении.

Утром 23 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. 22 мая сообщалось о 217 сбитых БПЛА.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об ограничении движения транспорта в связи с отражением атаки украинских беспилотников. Уточнялось, что перекрыты два участка: выезд в сторону Геленджика и часть набережной.

