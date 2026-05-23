Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 22 на 23 мая, сбили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. По его информации, обломки одного из БПЛА рухнули в зоне промышленного объекта.

Сегодня ночью над территорией региона уничтожено одиннадцать БПЛА. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В одном из муниципальных округов обломки беспилотника попали на территорию промышленного объекта. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы, — написал Малков.

Ранее Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь над российскими регионами ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. Также беспилотники были уничтожены в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане и Москве.

До этого сообщалось, что двое пожилых мужчин 1943 и 1946 годов рождения получили ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Глава региона Владимир Сальдо уточнил, что в Раденске Алешкинского округа украинский дрон ударил по машине рядом со зданием почты.