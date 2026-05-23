Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 08:55

Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область

Губернатор Малков: силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников ВСУ под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь, с 22 на 23 мая, сбили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале. По его информации, обломки одного из БПЛА рухнули в зоне промышленного объекта.

Сегодня ночью над территорией региона уничтожено одиннадцать БПЛА. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В одном из муниципальных округов обломки беспилотника попали на территорию промышленного объекта. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы, — написал Малков.

Ранее Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь над российскими регионами ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. Также беспилотники были уничтожены в Краснодарском крае, Крыму, Татарстане и Москве.

До этого сообщалось, что двое пожилых мужчин 1943 и 1946 годов рождения получили ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. Глава региона Владимир Сальдо уточнил, что в Раденске Алешкинского округа украинский дрон ударил по машине рядом со зданием почты.

Регионы
Рязанская область
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты ключевые принципы цифровой гигиены
В ВСУ растет число инфицированных из-за полевого переливания крови
Евросоюз отклонил одну просьбу Лондона
МЧС привлекло дополнительные силы для разбора завалов в ЛНР
Сердючку уличили в эксплуатации русского языка
Белый дом на год продлил санкции против властей Белоруссии
Овчинский: пять новостроек по реновации появятся в Лосиноостровском
Масштабный пожар в НИИ сорвал всероссийский полумарафон
Силы ПВО предотвратили утреннюю атаку на Москву
Названы сроки, когда из-за жары вся Центральная Россия покроется степями
В Сети появилось душераздирающее видео спасения студентки в Старобельске
Открытое горение в здании иркутского НИИ ликвидировали
Стала известна программа визита Путина в Казахстан
Число погибших в результате аварии на шахте в Китае увеличилось
ВСУ выпустили по России почти 20 БПЛА за два часа
Володин раскрыл, для чего Европе нужна Украина
Судьба 11 студентов колледжа в Старобельске остается неизвестной
Володин предрек Зеленскому трибунал после атаки в Старобельске
Число погибших при атаке ВСУ на общежитие с детьми увеличилось
«Выродки»: Володин об ударе ВСУ по общежитию с детьми
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.