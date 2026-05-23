ЦБ ужесточил контроль за наличными: что это значит, кого коснется

Центробанк посоветовал банкам тщательнее следить за крупными суммами наличных, которые люди вносят на счета. Причина — риск отмывания денег, сообщается на сайте ЦБ. Разбираемся, кому из клиентов стоит ждать пристального внимания и в каком случае не стоит ни о чем волноваться. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что конкретно потребовал от банков ЦБ

Банк России рекомендовал кредитным организациям ежедневно мониторить клиентские операции на предмет «характерных признаков» легализации преступных доходов. Особое внимание — к крупным операциям по внесению наличных как со стороны физических лиц, так и со стороны юрлиц и ИП.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — говорится в заявлении ЦБ.

Критерии для пристальной проверки:

для физлиц — внесение от 5 млн рублей в течение 30 дней либо систематические пополнения счета наличными;

для юрлиц — поступление от 30 млн рублей, если эта сумма заметно превышает обычные обороты компании.

При этом регулятор подчеркнул, что меры не коснутся тех граждан, чье финансовое положение, деловая репутация и источники доходов подтверждены документально (справки о зарплате, договоры купли-продажи и т. д.).

Почему ЦБ пошел на эти меры

По словам международного финансового советника, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, рекомендации ЦБ связаны с необходимостью более эффективно противодействовать отмыванию доходов и финансированию незаконных операций.

Экономист, эксперт Института экономики роста им. Столыпина Олег Николаев называет это «превентивным сигналом банкам»: регулятор зафиксировал рост схем по обналичке и обходу валютного контроля.

В марте — апреле 2026 года россияне стали чаще снимать деньги со счетов из-за изменений в налоговой системе и временных сбоев в работе платежной сети. Участники апрельского заседания по ключевой ставке отметили: переток средств из безналичной формы в бумажную сам по себе не разгоняет инфляцию, но создает серую зону для расчетов, которую теперь пытаются подсветить.

Кого затронет усиленный банковский контроль

Что это значит на практике? Во-первых, банки будут внимательнее проверять происхождение крупных сумм, которые клиенты вносят на счета. Во-вторых, при подозрительных операциях они могут запросить документы, подтверждающие легальность доходов. В-третьих, усилится мониторинг операций с наличными, особенно если речь идет о суммах, превышающих определенный порог.

По словам Ермиловой, под удар подпадают три категории: физические лица, регулярно вносящие крупные суммы наличных без видимых экономических причин; представители малого и среднего бизнеса, чья деятельность завязана на постоянном обороте «живых» денег; а также любые клиенты, которые быстро конвертируют наличные в зарубежные переводы или платежи за третьих лиц.

Кому можно не беспокоиться о своих счетах

Вот категории граждан и бизнеса, которые останутся в зоне комфорта:

обычные зарплатные клиенты, пользующиеся безналичными расчетами;

те, кто имеет документальное подтверждение всех доходов (даже если разово вносит крупную сумму, например от продажи автомобиля или квартиры);

вкладчики с мелкими суммами и регулярными переводами, не вызывающими подозрений.

«Это не тотальная слежка за всеми вкладчиками. Если вы зарплатный клиент банка, регулярно подтверждаете доходы или работаете с банком давно и прозрачно, никаких новых требований к вам не предъявят», — пояснил Николаев.

А что со снятием наличных и экономикой?

Ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев рассказал, что снятие наличных гражданами РФ не повлияет на темпы роста цен. При сохранении этой тенденции, по его словам, отследить часть расчетов населения станет труднее. Для банковской системы рост наличных на руках у россиян — чисто техническое напряжение (нагрузка на кассы, банкоматы, логистику).

«Но может немного повыситься доля расчетов, которые сложнее отслеживать, однако масштаб такого эффекта для экономики ограничен», — пояснил Селезнев.

