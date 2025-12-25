Эксперт раскрыла, кто первым потеряет доступ к займам МФО в 2026 году

Эксперт раскрыла, кто первым потеряет доступ к займам МФО в 2026 году Экономист Ермилова: запрет оценок МФО с 2026 года ударит по малому бизнесу

Запрет микрофинансовым организациям (МФО) использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд с 2026 года поставит в крайне сложное положение миллионы граждан, чьи доходы не отражаются в государственных реестрах в полном объеме, заявила NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, потеряют доступ к легальным источникам финансирования в первую очередь работники малых предприятий и сферы услуг, а также сезонные рабочие.

Последствия для заемщиков: до 15 млн россиян доступ к легальным источникам финансирования может стать сложным вопросом, согласно прогнозам представителей отрасли. Особенно уязвимы жители регионов с низким уровнем официального дохода, индивидуальные предприниматели, работники малых предприятий и сферы услуг, сезонные рабочие и иностранные граждане, — сказала Ермилова.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ намерен ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд. По мнению регулятора, это поможет снизить закредитованность населения.