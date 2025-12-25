Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 16:12

Эксперт раскрыла, кто первым потеряет доступ к займам МФО в 2026 году

Экономист Ермилова: запрет оценок МФО с 2026 года ударит по малому бизнесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Запрет микрофинансовым организациям (МФО) использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд с 2026 года поставит в крайне сложное положение миллионы граждан, чьи доходы не отражаются в государственных реестрах в полном объеме, заявила NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, потеряют доступ к легальным источникам финансирования в первую очередь работники малых предприятий и сферы услуг, а также сезонные рабочие.

Последствия для заемщиков: до 15 млн россиян доступ к легальным источникам финансирования может стать сложным вопросом, согласно прогнозам представителей отрасли. Особенно уязвимы жители регионов с низким уровнем официального дохода, индивидуальные предприниматели, работники малых предприятий и сферы услуг, сезонные рабочие и иностранные граждане, — сказала Ермилова.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ намерен ужесточить контроль над рынком микрофинансирования, с 2026 года компаниям запретят использовать внутренние системы оценки рисков для выдачи небольших ссуд. По мнению регулятора, это поможет снизить закредитованность населения.

кредиты
мфо
коллекторы
регулятор
Центробанк РФ
Екатерина Свинова
Е. Свинова
