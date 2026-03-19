В Китае рассказали о превентивном ударе Путина по Европе Baijiahao: Путин вызвал переполох в ЕС словами о прекращении поставок газа

Президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций, передает Baijiahao. По словам авторов статьи, такой ход может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке и нехватки топлива.

Прежде чем Европа успела опомниться, Путин выдвинул ей ультиматум. Слова российского президента вызвали переполох в Европе, — сказано в материале.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Минфина США об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Также глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.