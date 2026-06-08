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08 июня 2026 в 02:20

«Это большие расходы»: в Германии озвучили, когда она «кинет» Украину

Депутат Котре: Берлин не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Киева

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Германия не в силах бесконечно нести бремя расходов на поддержку Украины, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре. По его словам, ФРГ уже сейчас тратит больше всех европейских государств.

Германия и сейчас несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии, и такая ситуация тоже не может продолжаться бесконечно долго, — уточнил парламентарий.

Поводом для критики стало предложение Берлина предоставить Киеву статус ассоциированного члена ЕС. Котре отметил, что, если движение в этом направлении продолжится, платить за него снова придется прежде всего немецким налогоплательщикам.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин отмечал, что Германия может стать первой из стран Евросоюза, которая перестанет спонсировать Украину. По его словам, такой шаг Берлина вероятен в случае победы набирающей силу оппозиционной партии «АдГ».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупреждал, что европейские страны задумаются о прекращении конфликта на Украине только тогда, когда сами понесут ощутимые потери. По его словам, именно Европа является одной из активных сторон, стоящих за этим конфликтом. Ключ к завершению боевых действий лежит не в Киеве или Вашингтоне, а в готовности Европы оплатить издержки затяжного противостояния.

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