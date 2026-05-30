30 мая 2026 в 13:38

Политолог назвал страну ЕС, которая может перестать «кормить» Украину

Германия может стать первой из стран Евросоюза, которая перестанет спонсировать Украину, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, такой шаг Берлина вероятен в случае победы набирающей силу оппозиционной партии «АдГ» («Альтернатива для Германии». — NEWS.ru).

В Германии, возможно, будут проводиться досрочные выборы и партия «Альтернатива для Германии» набирает огромное количество оборотов. Она по рейтингу уже сравнима с ведущими политическими партиями, в том числе с «Христианским демократическим союзом Германии» в бундестаге. Если «АдГ» придет к власти, то Германия станет национально ориентированным государством и полностью прекратит поддержку <...> украинского конфликта в сторону восстановления энергетических проектов с Россией, потому что наша энергетика им очень важна для хоть какой-то стабилизации экономики, — заявил Самонкин.

Политолог отметил, что и Евросоюз может прекратить финансирование Украины. По его словам, изменение риторики Запада может быть обусловлено кризисом и разногласиями в ЕС.

Неудивительно, если вдруг ЕС перестанет завтра финансировать Киев. Потому что мы видим определенного рода внутреннеполитическую разлад в Европе. Сейчас военный бюджет ЕС превышает социальный: в Европе идет крайний дефицит, спад уровня жизни. Миграционный кризис также бьет и проникает на всю ее территорию. Украинцы разных мастей, вплоть от обычных беженцев и заканчивая радикальными элементами, которые могут на различные госпраздники устроить перформанс, снести какие-нибудь русскоязычные символы, палатки, также не дремлют, — резюмировал Самонкин.

Ранее немецкая газета Junge Welt сообщила, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией сигнализируют о растущих внутренних противоречиях в Евросоюзе и разногласиях по поводу прекращения финансирования конфликта. Издание отмечает, что часть стран больше не желает продолжать безнадежное финансирование Украины.

Александрина Гуловская
