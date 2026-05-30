30 мая 2026 в 13:27

«Остались жена и трое детей»: Лантратова помогла семье участника СВО

Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала в своем канале в МАКСе, что помогла семье участника СВО из Тамбова установить его судьбу. Омбудсмен отметила, что родственники потеряли связь с бойцом Михаилом П. еще весной 2025 года.

Семья долгое время не могла получить информацию о его судьбе. У мужчины остались жена и трое детей. Его родные оказались в сложной жизненной ситуации, — добавила Лантратова.

Для прояснения ситуации были направлены запросы в Министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста. В результате поисковых мероприятий удалось подтвердить, что мужчина погиб при выполнении боевых задач. Аппарат уполномоченного также добился выплат компенсаций семье бойца.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о покушении на убийство участника СВО. Инцидент случился в Самаре 18 мая. Неизвестные люди жестоко избили и ограбили ветерана боевых действий, он впал в кому. Реакция СК РФ последовала после жалоб родственников пострадавшего на бездействие местной полиции.

