В Новой Зеландии отказали в памяти жертвам секс-рабства из-за Японии

Власти Новой Зеландии отказались устанавливать памятник «женщинам для утешения» — жертвам сексуального рабства во времена Второй мировой войны, пишет британское издание The Guardian. Монумент планировалось воздвигнуть в Окленде, в заповеднике Баррис-Пойнт, однако после общественных консультаций местный совет отклонил заявку.

Это было трудное решение, и мы приняли его нелегко. Мы внимательно рассмотрели рекомендации сотрудников и отзывы, полученные от общественности в ходе официального процесса консультаций, — заявил председатель совета Триш Динс.

Такое решение было принято на фоне официальных возражений со стороны Японии. Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии также подтвердило, что Токио делало формальные заявления по этому поводу.

Ранее иранское Министерство культуры сообщило, что 108 исторических памятников в Иране оказались повреждены из-за атак Соединенных Штатов и Израиля. Подавляющее большинство разрушений зафиксировано в Тегеране, где пострадали 60 объектов культурного наследия.

