В Новой Зеландии отказали в памяти жертвам секс-рабства из-за Японии

Власти Новой Зеландии отказались устанавливать памятник «женщинам для утешения» — жертвам сексуального рабства во времена Второй мировой войны, пишет британское издание The Guardian. Монумент планировалось воздвигнуть в Окленде, в заповеднике Баррис-Пойнт, однако после общественных консультаций местный совет отклонил заявку.
Это было трудное решение, и мы приняли его нелегко. Мы внимательно рассмотрели рекомендации сотрудников и отзывы, полученные от общественности в ходе официального процесса консультаций, — заявил председатель совета Триш Динс.
Такое решение было принято на фоне официальных возражений со стороны Японии. Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии также подтвердило, что Токио делало формальные заявления по этому поводу.
