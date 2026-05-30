Взрыв дрона ранил жителя белгородского поселка

Житель Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в поселке Борисовка, сообщил Telegram-канал регионального оперштаба. Там уточнили, что пострадавший смог самостоятельно обратиться в больницу.

Мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области, самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Помощь оказана, он отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждено оборудование, — добавили в оперштабе.

Атаки беспилотных летательных аппаратов также зафиксировали в других населенных пунктах региона. Так, в селе Черемошное FPV-дрон пробил крышу частного жилого дома, а в Ясных Зорях пострадал объект инфраструктуры. В селе Отрадное беспилотник взорвался во дворе жилого здания, выбив остекление. На территории Шебекинского округа детонация аппарата повредила кровлю промышленного предприятия, а в селе Козьмодемьяновка FPV-дрон нанес удар по автомобилю.

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при ударах ВСУ по Запорожской области. По его словам, зафиксировано 14 фактов атак украинских БПЛА. В нескольких районах области повреждены гражданские автомобили.