Взрыв дрона ранил жителя белгородского поселка

30 мая 2026 в 13:09

Житель Белгородской области пострадал при взрыве дрона ВСУ

Житель Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в поселке Борисовка, сообщил Telegram-канал регионального оперштаба. Там уточнили, что пострадавший смог самостоятельно обратиться в больницу.

Мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочное ранение ягодичной области, самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Помощь оказана, он отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждено оборудование, — добавили в оперштабе.

Атаки беспилотных летательных аппаратов также зафиксировали в других населенных пунктах региона. Так, в селе Черемошное FPV-дрон пробил крышу частного жилого дома, а в Ясных Зорях пострадал объект инфраструктуры. В селе Отрадное беспилотник взорвался во дворе жилого здания, выбив остекление. На территории Шебекинского округа детонация аппарата повредила кровлю промышленного предприятия, а в селе Козьмодемьяновка FPV-дрон нанес удар по автомобилю.

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при ударах ВСУ по Запорожской области. По его словам, зафиксировано 14 фактов атак украинских БПЛА. В нескольких районах области повреждены гражданские автомобили.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

