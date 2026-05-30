В России разберутся с платными парковками

«Единая Россия» предложила ввести единые правила для платных парковок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Единая Россия» выступает за установление понятных правил использования платных парковок, заявила ТАСС член экспертного совета партии по подготовке народной программы, кандидат предварительного голосования, Герой России Людмила Болилая. Инициатива направлена на то, чтобы водители не сталкивались с техническими сбоями, путаницей при оплате и необоснованными штрафами.

Поездка не должна превращаться в постоянный стресс. «Единая Россия» требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить, — заявила Болилая.

Она добавила, что в преддверии летнего сезона этот вопрос приобретает особую актуальность, поскольку многие семьи планируют поездки на автомобилях. По ее мнению, платные парковки должны быть удобным сервисом для граждан, а не инструментом получения дополнительного дохода.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что введение отсрочки при оплате места платной парковки и разрешение органам власти субъектов создавать соответствующие пространства и управлять ими закономерно приведет к общему увеличению числа парковок. Законопроект предполагает, что новая мера распространится на обычные неогороженные «плоскостные» городские парковки без шлагбаумов.

